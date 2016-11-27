16:52, 17 Ocak 2017 Salı

Ruhani'ye 10 ülkeden teklif gitmiş





İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Riyad'la Tahran arasındaki krizin çözülmesi için en az 10 ülkenin arabuluculuk teklifi yaptığını açıkladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Riyad'la Tahran arasındaki krizin çözülmesi için en az 10 ülkenin arabuluculuk teklifi yaptığını açıkladı.

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