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17:01, 17 Ocak 2017 Salı

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Kıbrıs müzakereleri yarın devam edecek
Kıbrıs müzakereleri yarın devam edecek

İsviçre'nin Cenevre kentinde 9-12 Ocak'ta yapılan Kıbrıs müzakereleri, garantör ülkelerin katılımıyla yarın Mont Pelerin'de devam edecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kıbrıs müzakerelerinde “Güvenlik ve Garantiler” konusunun ele alındığı Beşli Konferans, yarın İsviçre’nin Mont Pelerin kasabasında devam edecek.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 9-12 Ocak'ta yapılan Kıbrıs müzakerelerinde varılan mutabakat uyarınca, konferans Kıbrıs’taki taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin katılımıyla teknik heyetler seviyesinde Mont Pelerin'de devam edecek.

Beşli Konferans'ta Kıbrıs Türk tarafını müzakereci Özdil Nami başkanlığında bir grup temsil edecek. Nami'nin, konferans boyunca sürecin sağlıklı ve planlandığı şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile sürekli istişare içinde olacağı öğrenildi.

Mont Pelerin’de yarın devam edecek Beşli Konferans çerçevesinde Nami’nin başkanlık ettiği çalışma grubunda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Dış İlişkiler Uzmanı İpek Borman Genç ve Müzakere Heyeti Üyesi Sertaç Güven yer alacak.

Konferansa Rum tarafını temsilen müzakereci Andreas Mavroyannis, 4 kişilik ekiple katılacak. Türkiye adına ise Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün başkanlığında bir heyetin yer alması bekleniyor.

Mont Pelerin kasabasında teknik heyetlerin katılımıyla yapılacak görüşmelerin ardından ay sonu düzenlenmesi beklenen dışişleri bakanları seviyesindeki Beşli Konferans'ta, süreci sonuca götürecek nihai kararın verilmesi öngörülüyor.

Kıbrıs'ta müzakereler, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda 15 Mayıs 2015'te yeniden başlamıştı.

Cenevre’de gerçekleşen yoğunlaştırılmış müzakerelerin ardından 12 Ocak’ta Kıbrıs’taki taraflar ve üç garantörün katılımıyla 12 Ocak’ta başlayan konferansa, Yunanistan’ın hazırlık talebiyle 18 Ocak’a kadar ara verilmişti.

Kıbrıs müzakereleri,  Ekonomi , Avrupa Birliği , Mülkiyet , Yönetim-Güç Paylaşımı , Toprak ile Güvenlik ve Garantiler   olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.



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