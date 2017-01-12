Siirt'te PKK operasyonunda 11 gözaltı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Siirt'in Kurtalan ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Siirt İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütünün deşifresi ve engellenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, "PKK/KCK bölücü terör örgütüne üye olmak, yardım yataklık ve propaganda yapmak" suçundan 10 adreste arama yapıldığı bildirildi.
Aramada, aralarında HDP Kurtalan yönetim kurulu üyesi, DBP eski Kurtalan Belediye Başkanı, eski Kurtalan DTP İlçe Başkanı ve bir avukatın da bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, gözaltına alınan şahısların ev ve eklentilerinde ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye el konulduğu belirtildi.
Açıklamada, şüphelilerden avukatın evinde FETÖ/PDY elebaşına ait bir CD ele geçirildiği aktarıldı.
Astana'daki görüşmelerin gerçekleşmesi için hazırlık çalışmalarının sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "YPG kesinlikle Astana'da yer almayacak..." dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Sur'da şehit düşen polisler ile Bitlis ve Şırnak'ta şehit olan askerlerin ailelerine birer telgraf göndererek başsağlığı diledi
Elazığ merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu değerlendirilerek açığı alınan ve ihraç edilen 23 jandarma personeli gözaltına alındı
İzmir'de sağanak yağış tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki birçok işyerine su basmasına sebep oldu, cadde ve sokaklarda taşkın oluştu
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli yarın TBMM'de anayasa değişiklik teklifi konusunda bir görüşme yapacak
Kurtalan'da PKK'ya yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı
Abdülkadir Masharipov, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi
YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, "2016 yılı itibarıyla ülkemizde yükseköğrenim gören Suriyelilerin sayısı 10 bini buldu." dedi
Zeytinburnu'nda çöken bina ile ilgili CHP'li bir grup Belediye Başkanı hakkında suç duyurusu
PFDK'dan Aziz Yıldırım'a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin eleştirilerinin ardından planlandığı şekilde MHP lideri ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin, "Söz konusu vatansa gerisi teferruattır" dedi
PKK'nın kırsal yapılanmasından Ankara'ya gelerek eylem için keşif yaptığı belirlenen ve Kayseri'de gerçekleştirilen terör saldırısını düzenleyen grupla bağlantılı olduğu tespit edilen zanlı tutuklandı
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından etkili olan sağanak yağışlar, baraj havzalarında doluluk oranlarını artırdı
Donald Trump'ın yemin törenine Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katılacak