17:28, 17 Ocak 2017 Salı

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli yarın görüşecek





Kılıçdaroğlu ve Bahçeli yarın TBMM'de anayasa değişiklik teklifi konusunda bir görüşme yapacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişiklik teklifini görüşmek üzere TBMM'de bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulunda ilk tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin görüşme isteğini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iletti. MHP kaynakları, Bahçeli'nin bu talebe olumlu cevap verdiğini belirtti. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, birinci tur görüşmeleri tamamlanan anayasa değişiklik teklifine ilişkin 18 Ocak Çarşamba günü saat 12.00'de, TBMM'de bir araya gelecek. Birinci tur görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM İçtüzüğü gereği, iki gün ara verildikten sonra ikinci tur görüşmelere başlanabiliyor. Pazar günü akşam tamamlanan birinci tur görüşmelerin ardından ikinci tur 18 Ocak Çarşamba günü başlayacak.

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