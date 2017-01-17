Gazzelilerden tutuklu Filistinlilere destek gösterisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerle dayanışma amacıyla Gazze'de gösteri düzenlendi.
İslami Cihad Hareketi'nin çağrısı üzerine, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların bir an önce serbest bırakılmasını talep ettikleri dövizler taşıdı.
İslami Cihad yöneticilerinden Ahmed el-Mudellel, burada yaptığı konuşmada, başta 20 yılını hapiste geçirenler olmak üzere tüm Filistinli tutukluların İsrail'in keyfi ve haksız uygulamaları nedeniyle büyük sıkıntı çektiğini ifade etti.
"İsrail'i hapishanelerinde tuttuğu Filistinlilere uyguladığı hak ihlalleri konusunda uyarıyoruz." diyen Mudellel, tutukluların hayatından İsrail'in sorumluğu olduğunu vurguladı.
Mudellel ayrıca söz konusu ihlalleri engellemek için ellerinde tüm seçeneklerin mevcut olduğunu söyledi.
Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail'deki hapishanelerde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.
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