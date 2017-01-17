17:54, 17 Ocak 2017 Salı

Myanmar'ın ırkçı partisinden Arakanlılara görüşme yasağı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Myanmar’ın ırkçı partisi Arakan Vatan Partisi, BM elçisi Yanghi Li’nin bölgeye gelerek Arakan sorununu araştırma isteğini protesto etti.

Parti sorumlusu, AA ile telefonla yaptığı görüşmede, Li ve mensubu olduğu kuruluşun Arakan sorununu çözmeye çalıştıkça görüşmenin kabul edilemeyeceğini ve Bangladeşli göçmenleri bu toprakların birer ferdi olarak kabul etmeyi bırakmadıkça da bu sorunu çözemeyeceklerini söyledi.

Bu söylemden de anlaşılacağı gibi Myanmarlılar Arakanlı Müslümanları kanunsuz göçmenler olarak nitelendirmeye devam ediyor.