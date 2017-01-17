18:22, 17 Ocak 2017 Salı

Çavuşoğlu: YPG kesinlikle Astana'da yer almayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Astana süreciyle ilgili "ABD'nin katılması konusunda Rusya ile hemfikiriz. Şu anda BM'nin, Türkiye'nin, Rusya'nın, İran'ın ve ABD'nin katılması kesin gibi. YPG kesinlikle Astana'da yer almayacak. Bir terör örgütünün müzakere masasında olmasını kabul edemeyiz. Buna da izin vermeyiz" dedi.

Çavuşoğlu, YÖK Başkanlığında, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile üniversitelerin siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimi alanındaki ilgili akademik birim yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump ve ekibinin 20 Ocak'ta görevi devralacağını hatırlatan Çavuşoğlu, yemin töreni dahil birçok etkinliğin olacağını, bunun için de bir Organizasyon Komitesi'nin kurulduğunu ifade etti.

Komitenin kendilerini birçok etkinliğe katılmaları için davet ettiğini bildiren Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Yemin töreninin hangi kısmına katılacağız onu gittiğimiz zaman göreceğiz. Katılacağımız toplantılarda görevi devralacak yeni yönetim de yer alacak. Seçilmiş Sayın Başkanın yakın ekibi de olacak. Buralarda tabii ki kendileriyle de görüşme imkanımız olacak ama henüz görevi devralmadıkları için ikili görüşmeler yapmak mevcut yönetime karşı da doğru olmaz. Zaten şu andaki yönetim de bunu tercih ediyor. Ama önümüzdeki süreçte nasıl hareket edeceğiz, ne yapacağız, nasıl görüşeceğiz? Bunları tabii ki tüm muhataplarımızla yeni göreve gelecek muhataplarımızla dostlarımızla ele alma fırsatı bulacağız. Böyle bir daveti aldık, biz de katılıyoruz." diye konuştu.

Astana'daki Suriye görüşmelerine katılımın ne düzeyde olduğu, ABD'nin davet edilip edilmediği konusunda da Çavuşoğlu, Astana görüşmelerini 23 Ocak'ta gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Bu tarihten önce uzmanların Astana'da bir araya geleceğini dile getiren Çavuşoğlu, "Türkiye, Rusya ve İran bir araya gelecek." dedi.

Rusya ile Suriye'de ateşkes ihlal edenlere verilecek cezalarla ilgili üzerinde çalışılan belge hakkında da Çavuşoğlu, belge üzerindeki müeyyidelerle ilgili çalışmaların devam ettiğini, henüz tamamlanmadığını anlattı.

Bakan Çavuşoğlu, "Maalesef halen rejim ve bazı gruplar tarafından ihlallerin olduğunu görüyoruz. Hatta yer yer hava saldırıları da oluyor. Dünkü telefon görüşmemizde Lavrov'a da bunu tekrar hatırlattım. Siz de garantör olarak üzerinize düşeni yapın. Özellikle rejimin imzaladığı mutabakat belgesinin garantörü Rusya, diğer taraftan İran ile ilgili de keza aynı şeyleri söylüyoruz. Herkes üzerine düşeni yapsın. Biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Muhalefetin ateşkese uyması için gerekli telkinlerde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

"YPG KESİNLİKLE ASTANA'DA YER ALMAYACAK"

Astana'daki görüşmelerin gerçekleşmesi için hazırlık çalışmalarının sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Ev sahibi, Kazakistan. Kazakistan Cumhurbaşkanı tüm katılımcılara davet gönderecek ev sahibi olarak. Ama nasıl bir davet olacak, kimler davet edilecek bu konuda biz kendi aramızda görüşüyoruz. ABD'nin katılması konusunda biz hemfikiriz Rusya'yla, bu konuda bir sıkıntı yok. Şu anda Birleşmiş Milletler'in (BM), Türkiye'nin, Rusya'nın, İran'ın ve ABD'nin katılması kesin gibi. Bu ülkelere de tabii davet gidecek. Diğer taraftan YPG kesinlikle Astana'da yer almayacak. Bir terör örgütünün müzakere masasında olmasını biz kabul edemeyiz. Buna da izin vermeyiz. Bu konudaki hassasiyetimizi dostumuz Rusya da çok iyi biliyor ve böyle bir ısrarları da yok."

Terör örgütleriyle müzakere yapılamayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Teröre devam eden grupların sistemin içinde yer alması mümkün değil. Tam tersi terör gruplarını yok etmemiz lazım. DAEŞ'i de aynı şekilde diğer terör örgütlerini de bizim yok etmemiz lazım." diye konuştu.

Türkiye'de son iki yılda gerçekleşen terör saldırılarına değinen Çavuşoğlu, "Gördük ki, bu teröristler, saldırıyı gerçekleştiren canlı bombalar Suriye'deki YPG kamplarından geliyor. DAEŞ'in içinden gelenler ayrı, yer yer bunların iş birliği yaptığını görüyoruz. Bunların hepsinin koordinasyonunda da FETÖ'nün parmağı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu terör örgütlerinin hepsiyle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir ve böyle bir terör örgütü masada olamaz." sözlerine yer verdi.

İstanbul'da yılbaşı gecesi Reina'ya saldırı düzenleyen teröristin yakalanması ve soruşturmaya ilişkin gelişmelerin İçişleri Bakanlığının, Milli İstihbarat Teşkilatının ve ilgili kurumların iş birliği içinde incelendiğini aktaran Çavuşoğlu, teröristin canlı yakalanması için yürütülen titiz çalışma dolayısıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile emniyet ve istihbarat teşkilatlarını tebrik etti.