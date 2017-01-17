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Kosova ile Sırbistan arasındaki tren krizi sürüyor
Kosova ile Sırbistan arasındaki tren krizi sürüyor

Kosova ile Sırbistan arasında gerginliğe yol açan Belgrad-Mitrovica seferini yapan trenin hareket noktasına geri gönderilmesinin yankıları sürüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Kosova'nın kuzeyinde, Sırpların yoğun yaşadığı Mitrovica şehrine yapılması planlanan tren seferlerinin tanıtımı amacıyla yola çıkan trenin, Kosova makamlarından izin alınmadan ülkeye girmek istemesi üzerine Belgrad'a geri gönderilmesinin iki ülke arasında yol açtığı gerginlik devam ediyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikolic, ülkesindeki Kurir gazetesine verdiği röportajda, Sırbistan'ın, Kosava'daki Sırpların öldürülmesine veya sürülmesine sessiz kalması durumunda cumhurbaşkanlığında çekileceğini belirterek, "Sırbistan silahına sarılmış değil, ancak Kosova'daki Sırpları korumaya hazır." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında savaş çıkması durumunda oğullarıyla birlikte kesinlikle bu savaşa katılacağını vurgulayan Nikolic, Sırbistan'ın Kosova'daki Sırplara sahip çıkacağını vurguladı.

Kosovalı özel harekatçıların ülkenin kuzeyine girmemesi konusunda bir anlaşmanın olduğunu hatırlatarak, özel harekatçıların anlaşmayı çiğnediğini savunan Nikolic, "Bu durumda biz de BM'den Sırp güçlerinin Kosova'daki dini yapıları ve Sırp kültürel mirasını koruma amacıyla bölgeye girmesini istemeliyiz." dedi.

Nikolic, Kosova'nın, bundan sonraki çatışma denemelerinin kötü sonuçlar doğuracağını sözlerine ekledi.

İKİ SEÇENEK VAR: SAVAŞ YA DA DİYALOG

Kosova İçişleri Bakanı Skender Hyseni de İçişleri, Güvenlik ve Kosova Güvenlik Güçleri Denetim Komisyonu'nun toplantısında yaptığı konuşmada, milliyetçi etiketlere sahip trenin Belgrad'dan hareket edeceği haberini aldıktan sonra Bakanlık ile Kosova polisinin koordinasyon içinde olduğunu kaydetti.

Polis planlarının önceden kamuoyuna açıklanamayacağını belirten Hyseni, polisin daha önceden bölgeye gönderilmesinin farklı tepkilere yol açabileceğini ifade etti.

Komisyonun sorularını da yanıtlayan Hyseni, Sırbistan'la ilişkilerde iki seçeneğin bulunduğunu kaydederek, bunlardan birinin savaşmak, diğerinin ise diyalog olduğunu söyledi.

Üçüncü bir alternatifin bulunmadığına işaret eden Hyseni, iki ülke arasındaki diyalogun devam etmesi ve bu sürecin kökten reforme edilmesi gerektiğini belirtti.

Kosova Dışişleri Bakanı Enver Hoxhaj ise Sırbistan'ın Kosova'ya yönelik geniş ve yoğun provokasyonlarla agresif bir politika başlattığını vurgulayarak, "Böyle bir davranış sadece Kosova için değil, tüm bölgenin barışı için tehdittir. Ancak, Sırbistan'dan ne tür tehdit gelirse gelsin, Kosova kendi egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruyarak cevap verecektir." ifadelerini kullandı.

OLAY

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğunlukta yaşadığı Mitrovica şehrine yapılması planlanan seferlerin tanıtımı amacıyla 14 Ocak'ta yola çıkan tren, Kosova'dan izin alınmadan ülkeye girmek istemesi üzerine geri çevrilmişti.

Üzerinde 21 dilde "Kosova Sırbistan'dır" ifadelerinin bulunduğu ve Sırbistan bayrağı renklerine boyanmış tren, Belgrad'dan yola çıkmasının ardından Kosova sınırına 10 kilometre uzaklıktaki Rashka şehrinde yetkililerce durdurulmuş ve tren bir süre burada bekledikten sonra hareket noktasına dönmüştü.

 

 



İlgili Konular Kosova Sırbistan
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