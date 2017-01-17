Dünya Bülteni Haber Portalı

18:50, 17 Ocak 2017 Salı

"Ortaköy saldırganı Özbekistan'da arananlar listesinde yer alıyordu"





Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faili Abdülkadir Masharipov'un 6 yıl önce memleketi Özbekistan'dan Afganistan'a gittiği, terör örgütüne üye olmak suçundan arananlar listesinde olduğu öğrenildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısının faili Abdülkadir Masharipov'un, terör örgütü üyesi olduğu için memleketi Özbekistan'da arananlar listesinde yer aldığı bildirildi. Özbekistan güvenlik birimlerinden bir yetkili AA muhabirine, Ortaköy'de bir eğlence merkezindeki 39 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili Abdülkadir Masharipov'un, 6 yıl önce Özbekistan'dan ayrılarak Afganistan'a geçtiğini söyledi. Özbek yetkili, Masharipov'un, Afganistan'da terör örgütüne üye olduğu bilgisi üzerine Özbekistan'da arananlar listesine alındığını belirtti. Kod adı Ebu Muhammed Horasani olan Masharipov'un ülkenin doğusundaki Kokand şehrine kayıtlı olduğunu anlatan yetkili, Özbek makamların, terörist hakkındaki bilgilerin paylaşımı konusunda Türk muhataplarıyla irtibat halinde olduğunu vurguladı.

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