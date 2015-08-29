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19:00, 17 Ocak 2017 Salı

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Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası, Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi.

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