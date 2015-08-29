19:00, 17 Ocak 2017 Salı

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi





Merkez Bankası, Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi. HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

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