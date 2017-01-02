19:06, 17 Ocak 2017 Salı

Putin'den Obama'ya suçlama

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Barack Obama'yı 20 Ocak'ta görevi devralacak Donald Trump'ın meşruiyetini zedelemekle suçladı.

Moskova'da Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Putin, "ABD'de başkanlık seçimleri Trump'ın zaferiyle sonuçlanmasına rağmen devam eden politik bir mücadele gözlemliyoruz. Bu mücadelenin amaçlarından birisi seçilmiş başkanın meşruiyetini zedelemek. Diğeri ise Trump'ın seçim iç ve dış vaatlerini yerine getirememesi için elini kolunu bağlamak." dedi.

Putin, Trump'ın rakiplerinin bunu yaparken Amerika'nın çıkarlarına zarar verdiğini savunarak, "Bana öyle geliyor ki bunu yapan insanlar Trump'ın görevi gelmemesi için Washington'da 'Meydan' düzenlemeye hazır. Bazı insanlar veda etmeden gider, bazıları ise veda etmesine rağmen gitmez. Obama yönetimi ikinci gruba dahil." diye konuştu.