19:16, 17 Ocak 2017 Salı

Erdoğan, Atlantik heyetini kabul etti





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlantik Konseyi heyetini kabul etti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atlantik Konseyi heyetini kabul ettiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

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