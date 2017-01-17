Erdoğan, Atlantik heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Atlantik Konseyi heyetini kabul ettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nda, NATO'nun terörizmle mücadele kapsamında Türkiye'ye daha somut destek vermesi gerektiğini belirtti
İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında silahlı eylem hazırlığında olanların da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı
Başbakan Yıldırım, Atlantik Konseyi heyetini kabul etti
Siyasi parti grupları, borçların yeniden yapılandırılması başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenlerin, borçlarını mayıs sonuna kadar ödeyebilmesine imkan tanıyan ortak önerge verdi
Oyuncu Mehmet Aslan, Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünde ifade verdi. Adliyeye sevkedilen Aslan, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı
Rize'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 3 askeri personel "ByLock" kullandıkları iddiasıyla tutuklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atlantik Konseyi heyetini kabul etti.
Merkez Bankası, Türk lirası depoları karşılığı döviz depoları piyasasının açılmasına karar verdi
Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faili Abdülkadir Masharipov'un 6 yıl önce memleketi Özbekistan'dan Afganistan'a gittiği, terör örgütüne üye olmak suçundan arananlar listesinde olduğu öğrenildi
Astana'daki görüşmelerin gerçekleşmesi için hazırlık çalışmalarının sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "YPG kesinlikle Astana'da yer almayacak..." dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır Sur'da şehit düşen polisler ile Bitlis ve Şırnak'ta şehit olan askerlerin ailelerine birer telgraf göndererek başsağlığı diledi
Elazığ merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu değerlendirilerek açığı alınan ve ihraç edilen 23 jandarma personeli gözaltına alındı
İzmir'de sağanak yağış tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki birçok işyerine su basmasına sebep oldu, cadde ve sokaklarda taşkın oluştu
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli yarın TBMM'de anayasa değişiklik teklifi konusunda bir görüşme yapacak
Kurtalan'da PKK'ya yönelik operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı