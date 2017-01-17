Nuceyfi'den Türk askerlerine teşekkür

Eski Musul Valisi ve Ninova Muhafızları Komutanı Esil Nuceyfi, Türk askerlerince eğitilen güçlerinin Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunda önemli bir rol oynadığını ve güçlerin kurtarılan bölgelerin güvenliğini sağlandığını bildirdi.
Nuceyfi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki ofisinde, Ninova Muhafızlarının kurulmasının 2'nci yıl dönümü dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi.
Ninova Muhafızlarının Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonunda arka planda kalmadığını belirten Nuceyfi, "Türk askerleri tarafından eğitilen güçlerimiz, kurtarma operasyonunda önemli bir rol oynuyor. Güçlerimiz, operasyon kapsamında kentin doğu ve kuzey bölgelerinde Iraklı güvenlik güçleriyle ortak hareket ediyor." dedi.
Güçlerini eğitmesi ve askeri kamplarını kurmasından dolayı Türk askerlerine teşekkür eden Nuceyfi, "Yüzlerce askerimize gerekli eğitimleri verip, kamplarımızı kurdular." diye konuştu.
Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından sonra kent güvenliğinden Ninova Muhafızlarının sorumlu olacağının altını çizen Nuceyfi, "Şu anda Irak ordusunun 16'ncı Tugayı ile birlikte geri alınan bölgelerin güvenliğini temin ediyoruz. Kentin doğu bölgeleri ile çevresinin kontrolü elimizde." ifadelerini kullandı.
Nuceyfi, Irak merkezi hükümeti başta olmak üzere hiçbir taraf ile ilişkilerinin kötü olmadığını, aksine iyiye doğru gittiğini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Irak hükümeti ve askeri taraflarla hiçbir sorunumuz yok. Haşdi Şabi'nin Yüksek Heyeti ve Bağdat ile ilişkilerimiz iyi bir seviyede. Irak Kürdistan Bölgesi'yle de oldukça iyi bir koordinasyon içerisindeyiz. Aynı zamdan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon ile de dayanışmamız söz konusudur. Amacımız kimse ile çatışmaya girmeden Musul'un en kısa zamanda DEAŞ'tan kurtarılmasıdır. Tek derdimiz budur."
Ninova Muhafızlarının Haşdi Şabi çatısı altına girdiğine de değinen Nuceyfi, "Haşdi Şabi yasal bir statü kazandı. Irak meclisi tüm silahlı grupların bu çatı altında girmesine karar verdi. Biz de bu karar kapsamındayız. Şu anda (Ninova Muhafızlarına) maaş ödenmeye başlandı." diye konuştu.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Astana görüşmelerini önemsediklerini, ateşkes ve kalıcı bir barışın sağlanması için görüşmelerin devam etmesi gerektiğini belirtti
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Trump'ın Latin Amerika'ya ne değişiklik getirirse getirsin Obama'dan daha kötü olamayacağını ileri sürdü
Eski Musul Valisi ve Ninova Muhafızları Komutanı Nuceyfi, güçlerini eğitmesi ve askeri kamplarını kurmasından dolayı Türk askerlerine teşekkür ederek, "Yüzlerce askerimize gerekli eğitimleri verip, kamplarımızı kurdular" diye konuştu.
Putin, ABD Başkanı Obama'yı 20 Ocak'ta görevi devralacak Trump'ın meşruiyetini zedelemekle suçladı
Kosova ile Sırbistan arasında gerginliğe yol açan Belgrad-Mitrovica seferini yapan trenin hareket noktasına geri gönderilmesinin yankıları sürüyor
Myanmar'ın Arakan Vatan Partisi Barış için yapılan görüşme taleplerini reddediyor.
Gazzeliler, İsrail tarafından alıkonulan Filistinliler için gösteri düzenledi
Lübnan-Filistin Diyalog Derneği Başkanı Mineymene, "Trump'ın yapacağı hamleyi tahmin etmek çok zor. Bu adımın atılması halinde bazı tehlikeli gelişmeler meydana gelecek. Çünkü bu Filistin davasını temelinden tehdit ediyor"
İsviçre'nin Cenevre kentinde 9-12 Ocak'ta yapılan Kıbrıs müzakereleri, garantör ülkelerin katılımıyla yarın Mont Pelerin'de devam edecek
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Riyad'la Tahran arasındaki krizin çözülmesi için en az 10 ülkenin arabuluculuk teklifi yaptığını açıkladı.
Filistin Fetih Hareketi Merkez Kurulu üyesi Azzam El-Ahmed, Fetih ve Hamas'ın Filistin ulusal birlik hükümetinde yer alacağını açıkladı.
Ekonomik krizle mücadele eden Venezuela'da yüksek değerli banknotlar tedavüle sunuldu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KKTC’ye Su Temini Projesi kapsamında çilek tarlaları da sular altında kalan köylülere yeni arazi tahsis etmek için harekete geçti.
Kaddafi rejimine teslim edilen Belhak'ın iddialarını değerlendiren Yargıtay, Libyalı siyasetçinin İngiliz hükümetine dava açabileceğine karar verdi
İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Cihangiri, "İmzaladığımız mutabakat zaptları Suriye devletinin 5 bin hektar ziraat alanı, büyük bir fosfat madeni, GSM operatörü ve bin hektar petrol sahasını İran'a tahsis etmesi konularını içeriyor" açıklaması yaptı
İran AİRBUS uçağı Meşhed'e ilk seferi yaparak İmam Rıza Türbesi'nin üstünden uçtu