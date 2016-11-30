19:40, 17 Ocak 2017 Salı

Rize'de 'ByLock' kullanan 3 askeri personele tutuklama





Rize'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 3 askeri personel "ByLock" kullandıkları iddiasıyla tutuklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 3 askeri personel, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla tutuklandı. Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan astsubay A.B, S.A. ve uzman çavuş M.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B, S.A. ve M.B. tutuklandı. Öte yandan Rize'de yapılan operasyonda Kanun Hükmünde Kararname ile açığa alınan 14 Milli Eğitim çalışanı "ByLock" kullanıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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