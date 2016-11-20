19:55, 17 Ocak 2017 Salı

Siyasi parti gruplarından borçların yapılandırılması için önerge





Siyasi parti grupları, borçların yeniden yapılandırılması başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenlerin, borçlarını mayıs sonuna kadar ödeyebilmesine imkan tanıyan ortak önerge verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi TBMM Genel Kurulunda, "torba kanun" tasarısı üzerinde siyasi parti grupları, borçların yeniden yapılandırılması başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenlerin, borçlarını geç ödeme zammıyla birlikte 2017 yılı mayıs ayı sonuna kadar ödeyebilmesine imkan tanıyan ortak önerge verdi.

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