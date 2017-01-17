20:02, 17 Ocak 2017 Salı

Başbakan Yıldırım, Atlantik heyetini kabul etti





Başbakan Yıldırım, Atlantik Konseyi heyetini kabul etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Başbakan Binali Yıldırım, Atlantik Konseyi heyetini kabul etti. Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.

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