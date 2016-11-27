20:14, 17 Ocak 2017 Salı

Ruhani: Kalıcı barış için görüşmeler devam etmeli

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Astana görüşmelerini önemsediklerini, ateşkes ve kalıcı bir barışın sağlanması için görüşmelerin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Başkent Tahran'da Cumhurbaşkanlığı yerleşkesindeki konferans salonunda nükleer anlaşmanın yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen basın toplantısında soruları cevaplayan Ruhani, Suriye'de DEAŞ ve El-Nusra'nın ateşkesi bozduğunu, diğerlerinin ateşkese riayet ettiğini söyledi.

"ASTANA'DA DÜZENLENECEK TOPLANTIYI ÖNEMSİYORUZ"

Ruhani, Suriye'de Beşar Esad rejimi güçleri ve muhalifler arasında uzlaşma sağlamak amacıyla yapılacak toplantıya ilişkin, "Üç ülke, İran, Rusya ve Türkiye Astana oturumu için çok çaba gösterdiler. Suriye konusu tek maddeli bir konu değil. İçi içine girmiş konular var. Bunlar görüşmelerle çözülebilir. Astana'da düzenlenecek toplantıyı önemsiyoruz. Bu ilk adımdır. Görüşmeler devam etmelidir." diye konuştu.

NÜKLEER ANLAŞMA

Nükleer anlaşmayla ilgili ülkedeki muhafazakarların "Bir faydası olmadı" eleştirilerine de yanıt veren Ruhani, "Petrol ve gaz, iletişim ve ulaşım alanlarında yaptırımlar kalktı. Geçen yıl ürettiğimiz petrolün daha fazlasını üretiyor ve satıyoruz." dedi.

Suriye'de çatışan taraflar arasında Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde sağlanan ateşkes, 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Ancak Esed güçleri ve rejim yanlısı silahlı yabancı gruplar ateşkesi ihlal ederek Astana süreci hazırlıklarını zorlaştırıyor.