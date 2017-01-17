Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
22:24, 17 Ocak 2017 Salı
Bilim Teknoloji
Güncelleme: 22:15, 17 Ocak 2017 Salı

  • Paylaş
Türkiye'nin ilk 3D Yazıcı Merkezi kuruluyor
Türkiye'nin ilk 3D Yazıcı Merkezi kuruluyor

Gebze Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi öncülüğünde bu yıl kurulmaya başlanacak olan 3D Yazıcı Araştırma ve Uygulama Merkezi için Kalkınma Bakanlığınca bütçe ayrıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ve Gazi Üniversitesi öncülüğünde bu yıl kurulmaya başlanacak olan Türkiye'nin ilk 3D Yazıcı Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Türkiye'de bir "sanayi devrimi" yaşanacağı belirtildi.

GTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, geleceğin imalat teknolojisinin milli ve yerli hedefler doğrultusunda geliştirilmesi için GTÜ ve Gazi Üniversitesi ile paydaşlarının harekete geçtiği bildirildi.

Geleceğin imalat teknolojisi 3D Yazıcı Araştırma ve Uygulama Merkezi Projesi'nin 2017 yılı Kalkınma Bakanlığı bütçesine alındığına işaret edilen açıklamada, "Eklemeli İmalat (3D Printing) Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırma Altyapısı Projesinin Kalkınma Bakanlığı tarafından onanmasının ardından 15 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 2017 yılı yatırım programına alındığı kaydedildi.

TÜRKİYE'DE YENİ BİR SANAYİ DEVRİMİ YAŞANACAK

Açıklamada, projenin yerli, milli ve katma değeri yüksek üretim için dönüm noktası olduğu vurgulanarak, 2017 yılında kurulmaya başlanacak olan 3D Yazıcı Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Türkiye'de yeni bir "sanayi devrimi" yaşanacağı aktarıldı.

Projeyle geleceğin imalat teknolojisi olarak nitelendirilen bu alanda Türkiye'nin rekabet gücünün artırılması, ilgili teknolojik gelişmeleri sağlaması ve katma değeri yüksek özgün teknolojik ürün ve bilgi üretilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, merkezin 3 yılda kurulmasının planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda projenin ülke hedefleri ile uyumlu şekilde sürdürülebilmesi amacıyla merkezin kurulumunda ve altyapıyı oluşturacak ekipman seçiminde, başta ülkemiz havacılık ve savunma sanayisinin ihtiyaçları olmak üzere merkezin kurulacağı bölgedeki organize sanayi bölgelerindeki kuruluşların üretim/ekipman beklentileri dikkate alınacak. Araştırma Merkezi kurulduktan sonra, projeyi destekleyen kuruluşların beklentileri ve bölgedeki makine imalat sektöründeki firmaların potansiyelleri de dikkate alınarak havacılık ve savunma sektörü ile makine imalat sektörüne yönelik özgün tasarımların geliştirilmesi ve parça üretimlerinin yapılabilir hale gelmesinin sağlanabilmesi hedefleniyor. GTÜ ve Gazi Üniversitesi dışında projede yer alan diğer paydaşlardan oluşan proje kurulu içinde Kalkınma Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Teknopark İstanbul AŞ, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ, ROKETSAN ve FNSS Savunma Sistemleri AŞ yer alıyor."

 



Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Bilim Teknoloji Haberleri
Türkiye'nin ilk 3D Yazıcı Merkezi kuruluyor
Türkiye'nin ilk 3D Yazıcı Merkezi kuruluyor

Gebze Teknik Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi öncülüğünde bu yıl kurulmaya başlanacak olan 3D Yazıcı Araştırma ve Uygulama Merkezi için Kalkınma Bakanlığınca bütçe ayrıldı
Evrende en az 2 trilyon galaksi olabilir'
'Evrende en az 2 trilyon galaksi olabilir'

Gök bilimciler evrende gözlemleyebildiğimizden 10 kat daha fazla galaksi olduğunu öne sürdü
Türkiye'nin bilişim altyapısı millileşiyor
Türkiye'nin bilişim altyapısı millileşiyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Türkiye'nin bilişim altyapısını millileştirmek için önemli çalışmalar yapılıyor" dedi
Ortaokul öğrencisi Burçin'den görme engelliler için şapka
Ortaokul öğrencisi Burçin'den görme engelliler için şapka

Ordu'da yaşayan ortaokul 1'inci sınıf öğrencisi Burçin Güder, görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla sensörlü şapka yaptı
Ay sanılandan daha yaşlı çıktı
Ay, sanılandan daha yaşlı çıktı

Dünya'nın uydusu Ay'ın sanılandan çok daha yaşlı olduğu ve yaklaşık 4,51 milyar yıl önce oluştuğu belirlendi
İnsanoğlu 'yıldız tozu' taşıyor
İnsanoğlu 'yıldız tozu' taşıyor

Bilim adamları, insan vücudunun kütlesinin yüzde 97'sini oluşturan atomların yıldız tozlarında da bulunduğunu bildirdi
Ay'ın oluşumuna dair yeni teori
Ay'ın oluşumuna dair yeni teori

Bilim adamları, Ay'ın büyük bir tek çarpışma sonucu oluştuğuna dair geleneksel açıklamaya karşı zaman içinde çoklu çarpışmalar sonucu oluştuğunu iddia ediyor
İki dil bilen yaşlılar beyinlerini daha etkin kullanabiliyor
İki dil bilen yaşlılar beyinlerini daha etkin kullanabiliyor

Uzmanlar, beyin fonksiyonlarını iyi kullanmak, özellikle bunama ve Alzheimer gibi hastalıklardan korunmak için dil öğrenmenin önemine sürekli vurgu yapıyor. Konuyla ilgili bir araştırma sonucu da Kanada'dan geldi.
Meslek seçerken ellerinize dikkat edin
Meslek seçerken ellerinize dikkat edin

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikoteknik ve Psikomotor Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Necip Kutlu, sağ ve sol el kullanımının meslek seçimlerinde etkili olduğunu söyledi
GÖKTÜRK-1 buluşlara kapı araladı
GÖKTÜRK-1 buluşlara kapı araladı

GÖKTÜRK-1 Uydusu'na yönelik çalışmalarda görev alan Türk mühendisleri, uzay teknolojileri alanında bir dizi buluş gerçekleştirdi
Japon çalışanlar yapay zeka kurbanı
Japon çalışanlar yapay zeka kurbanı

Japon sigorta şirketi Fukoku Mutual, çalışanlarının yüzde 30'unu işten çıkararak yerine yapay zeka sistemini devreye sokacağını bildirdi
NASA Jüpiter'e iki yeni keşif aracı yollayacak
NASA, Jüpiter'e iki yeni keşif aracı yollayacak

NASA, güneş sisteminin erken oluşum safhalarına dair bilgi toplamak üzere Jüpiter'in derinliklerindeki asteroid kuşağına iki yeni keşif aracı gönderecek
Elektronik devre tasarımında devrim yapacak buluş
Elektronik devre tasarımında devrim yapacak buluş

Amerikalı araştırmacılar, yüksek iletkenliği sayesinde ısıtmaya gerek kalmadan kağıt ve plastik gibi hassas malzemeler üzerine elektronik devre tasarımına imkan veren nano-tel üretmeyi başardı
İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi
İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi

İnsan sindirim sisteminde gizlenmiş "Bağırsak askısı" ya da "mezenter" olarak isimlendirilen yeni bir organ keşfedildi
2017 'gökyüzü şöleni'yle başlıyor
2017 'gökyüzü şöleni'yle başlıyor

Bu geceden itibaren bir hafta süresince gökyüzünde Quadrantidler adlı gök taşı yağmuru görülebilecek
Türkiye'nin ilk çocuk 'mentör'leri
Türkiye'nin ilk çocuk 'mentör'leri

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünün öncülüğünde kodlama ve algoritma konularında eğitim alan 40 çocuk "mentör" diğer öğrencileri eğitiyor





Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 