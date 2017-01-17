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Avrupa Birliği
23:48, 17 Ocak 2017 Salı

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Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Antonio Tajani oldu
Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Antonio Tajani oldu

Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Hıristiyan demokratların çatı yapılanması Avrupa Halk Partisi'nin adayı İtalyan Antonio Tajani oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanlığı için düzenlenen ve 4 tur süren seçimlerde İtalyan üye Antonio Tajani, yurttaşı Gianni Pittella'ya karşı yarıştığı son turda 351 oy alarak AP'nin yeni başkanı seçildi.

Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulu'nda sabahın erken saatlerinde 6 adayla başlayan oylamalarda, 4. tura kadar salt çoğunluk sağlanamadı. 

Kurallar gereği 4. turda en çok oyu alan iki aday yarıştı. Hristiyan Demokratlar grubu (EPP) adayı Tajani, 351 oy alırken, Sosyal Demokratlar adına seçime katılan Pittella 282 oyda kaldı.

Sonuçların açıklanmasından sonra teşekkür konuşması için kürsüye davet edilen Tajani, zaferini İtalya'da geçen yıl meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere adadığını belirterek, Avrupa için birlik çağrısı yaptı. 

AP’nin yeni Başkanı Tajani, oylama öncesi yaptığı konuşmada, Avrupa’nın değişmesi gerektiğini belirterek, “AP Başkanı herkese yakın ve diyaloğa açık olmalıdır. Avrupa Birliği fikrine inanıyorum. Ben Parlamento başkanı olacağım, bir başbakan değil. Halka daha yakın olmak zorundayız. Kendimizi Brüksel’de fildişi kulelere hapsetmemeliyiz” ifadelerini kullandı. Tajani, İngiltere’nin gelecekte AB için önemli bir ortak olacağının da altını çizdi.

Sonuçların açıklanmasından sonra teşekkür konuşması için kürsüye davet edilen Tajani, zaferini İtalya'da geçen yıl meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere adadığını belirterek, Avrupa için birlik çağrısı yaptı.

AVRUPA İÇİN 'YENİDEN BİRLİK' VURGUSU

AP başkanlığı seçimleri sırasında sürpriz gelişmeler de yaşandı. Daha önce İtalyan Beş Yıldız Hareketi lideri Beppe Grillo ile ortaklık için görüşüp başkanlığa adaylığını açıklayan Liberallerin lideri Verhofstadt, oylamaya saatler kala, Hristiyan Demokrat aday Tajani lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı. Sosyal Demokratlar, Verhofstadt’ın eski İtalya Başbakanı Berlusconi’ye yakınlığıyla bilinen Tajani’ye desteğini ilan etmesini, “Verhofstadt Grillo’dan Berlusconi’ye savruldu” açıklamalarıyla eleştirdi.

AP’deki en büyük siyasi grup EPP’nin Başkanı Manfred Weber ise oylamalar sırasında yaptığı basın toplantısında, yeni ve güçlü bir Avrupa için koalisyona gittiklerini açıkladı. AB’de mutlaka reforma gidilmesi gerektiğine değinen Weber, ABD Başkanlığı koltuğuna oturacak olan Donald Trump’ın sözlerini hatırlatarak, “Trump önce ABD diyorsa biz de önce Avrupa demeliyiz” ifadelerini kullandı.

AP BAŞKANI'NIN GÖREVLERİ

AP Başkanı, Parlamento’nun resmi temsilcisi olarak tüm çalışmaları yönetiyor, Genel Kurula başkanlık ediyor. Başkan aynı zamanda hukuki ve dış ilişkilerde AP’nin temsilcisi olarak görülüyor. AB bütçesine onay veren Başkan, AB kanunlarını, yürürlüğe girebilmesi için Konsey Başkanı ile birlikte imzalıyor.
AP üyeleri 5 yıllık bir süreyle seçilirken, AP Başkanı her 2,5 yılda değişiyor.

AP ayrıca Avrupa Birliği kurumları arasında üyeleri doğrudan halk tarafından seçilen tek kurum olma özelliğine sahip. AP’de nüfus oranlarına göre 28 AB üyesi ülkeyi temsilen 751 milletvekili görev yapıyor.

ANTONİO TAJANİ KİMDİR?

1953 doğumlu Antonio Tajani, hukuk eğitimi aldı. Uzun yıllar gazetecilik yaptı. Aynı zamanda havacılık uzmanı olan Tajani, İtalyan merkez sağının son döneme damgasını vuran partisi Forza Italia’nın da kurucuları arasındadır. Parti Başkanı ve Başbakan Silvio Berlusconi’nin sözcülüğünü yapan Tajani, ilk kez 1994 yılında Avrupa Parlamentosu üyeliğine seçildi. 2008-2014 yılları arasında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Sanayi ve Girişimcilikten Sorumlu Komiseri görevlerini yürüten Tajani, 2014’te AP 1. Başkan Yardımcılığına seçildi.

 



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