00:59, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Ankara'da doğalgaz patlaması

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

Başkentte, Çankaya ilçesinde bir apartmanda doğalgaz sıkışması ya da tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama meydana geldi.

AA muhabirinin aldığı ilk bilgilere göre, Küçükesat Mahallesi Başçavuş Sokak'ta üç katlı bir apartmanda doğalgaz sıkışması ya da tüpten kaynaklandığı değerlendirilen patlama nedeniyle binada hasar oluştu.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlamanın meydana geldiği binanın çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

3 kişi hafif yaralandı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ankara Küçükesat'taki patlamayla ilgili, hafif yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını, enkaz altında kimsenin bulunmadığını bildirdi.

Ağbal, TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşmeleri sırasında, Ankara'da meydana gelen patlamayla ilgili Ankara Valisi Ercan Topaca'dan aldığı bilgiyi aktardı.

Naci Ağbal, doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen bir patlama meydana geldiğini, hafif yaralanan 3 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Enkaz altında kimsenin bulunmadığının düşünüldüğünü aktaran Ağbal, binanın diğer kısımlarında çökmelere karşı gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

"Ankaralılar rahat olsunlar"

Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaaslan, Çankaya ilçesinde meydana gelen doğalgaz patlamasına ilişkin, "Ankaralılar rahat olsunlar, çok büyük ihtimalle bir doğalgaz patlaması. Terör eylemini işaret edecek herhangi bir bulgumuz yok." dedi.

Karaaslan, Küçükesat Mahallesi Başçavuş Sokak'ta üç katlı bir apartmanın ikinci katında meydana gelen patlama sonrasında olay yerinde incelemelerde bulundu.

Karaaslan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın meydana geldiği binada bomba imha uzmanlarının inceleme yaptıklarını, bomba emaresine rastlanılmadığını bildirdi.

Yaralıların beyanının, "Mutfakta sigara içmek için çakmak yakılması" nedeniyle olayın meydana geldiği yönünde olduğunu belirten Karaaslan, "Bina da çok eski, patlama zarar vermiş durumda. O nedenle biraz daha kontrolü şekilde incelememizi yapıyoruz. Ankaralılar rahat olsunlar çok büyük ihtimalle bir doğalgaz patlaması. Terör eylemini işaret edecek herhangi bir bulgumuz yok." ifadesini kullandı.