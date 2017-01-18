Trump: 'Amerikan doları' çok güçlü. Bu bizi öldürüyor

Dünya Bülteni/Haber Merkezi
ABD Başkanı seçilen ve cuma günü Beyaz Saray'daki koltuğuna oturarak görevine başlayacak olan Cumhuriyetçi Partili işadamı Donald Trump, Amerikan dolarının "çok güçlü" olduğunu söyledi.
Wall Street Journal gazetesine konuşan Trump, kısmen Çin'in para birimi yuanı düşük tutması nedeniyle Amerikan dolarının "şimdiden çok güçlü" olduğunu belirtti.
Trump, yuanın sert şekilde düştüğüne dikkati çekerek, "Şirketlerimiz onlarla rekabet edemiyor, çünkü para birimimiz çok güçlü. Bu da bizi öldürüyor." ifadesini kullandı.
ABD Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin sınır vergisi düzenlemeleri ve kurumlar vergisiyle ilgili tekliflerini de eleştiren Trump, söz konusu planların "çok karmaşık" olduğunu dile getirerek daha basit vergi planlarını tercih ettiğini sözlerine ekledi.
Wall Street Journal gazetesine konuşan Trump, kısmen Çin'in para birimi yuanı düşük tutması nedeniyle Amerikan dolarının "şimdiden çok güçlü" olduğunu belirtti.
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