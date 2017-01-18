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03:36, 18 Ocak 2017 Çarşamba
Amerika
Güncelleme: 03:03, 18 Ocak 2017 Çarşamba

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Trump: 'Amerikan doları' çok güçlü. Bu bizi öldürüyor
Trump: 'Amerikan doları' çok güçlü. Bu bizi öldürüyor

Wall Street Journal gazetesine konuşan Trump, kısmen Çin'in para birimi yuanı düşük tutması nedeniyle Amerikan dolarının "şimdiden çok güçlü" olduğunu belirtti.

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

ABD Başkanı seçilen ve cuma günü Beyaz Saray'daki koltuğuna oturarak görevine başlayacak olan Cumhuriyetçi Partili işadamı Donald Trump, Amerikan dolarının "çok güçlü" olduğunu söyledi.

Wall Street Journal gazetesine konuşan Trump, kısmen Çin'in para birimi yuanı düşük tutması nedeniyle Amerikan dolarının "şimdiden çok güçlü" olduğunu belirtti.

Trump, yuanın sert şekilde düştüğüne dikkati çekerek, "Şirketlerimiz onlarla rekabet edemiyor, çünkü para birimimiz çok güçlü. Bu da bizi öldürüyor." ifadesini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin sınır vergisi düzenlemeleri ve kurumlar vergisiyle ilgili tekliflerini de eleştiren Trump, söz konusu planların "çok karmaşık" olduğunu dile getirerek daha basit vergi planlarını tercih ettiğini sözlerine ekledi. 



İlgili Konular trump ABD Doları çok güçlü
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Amerika Haberleri
Trump 'Amerikan doları' çok güçlü Bu bizi öldürüyor
Trump: 'Amerikan doları' çok güçlü. Bu bizi öldürüyor

Wall Street Journal gazetesine konuşan Trump, kısmen Çin'in para birimi yuanı düşük tutması nedeniyle Amerikan dolarının "şimdiden çok güçlü" olduğunu belirtti.
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