Cerablus'da 'iyilik merkezi' açıldı

Dünya Bülteni/Haber Merkezi
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen, pek çok alanda hizmetleri Türkiye tarafından karşılanan Halep'in Cerablus ilçesinde, İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (İYİLİKDER) kurulan "İyilik Merkezi" açıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı yürütülen harekat kapsamında, Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'a Türkiye'den giden yardımlar sürüyor.
Bu kapsamda Anadolu Platformu bünyesinde açılışı gerçekleştirilen "İyilik Merkezi"nde Cerabluslular, gıda ve giysi ihtiyaçlarını mağaza konseptindeki merkezden seçerek alma imkanına kavuştu.
Merkez, ayrıca Cerablus'a giden yardımların daha operasyonel ve koordineli yürütülmesine de aracılık edecek.
Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, merkezin açılışındaki konuşmasında, Suriye ve Türkiye'deki halkların geçmişten bu yana kardeşlik bağıyla birbirlerine bağlı olduğunu söyledi.
İYİLİKDER Başkanı İbrahim Bahar da kardeşlik hukukunun gereği olarak Cerabluslulara imkanlar dahilinde yardımcı olmaya çalıştıklarını vurguladı.
İYİLİKDER Suriye Yardım Koordinatörü Mahmut Kaçmazer ise Suriyelilerin yaşadığı acıları yüreklerinde hissederek, sıkıntılarını gidermeye çalıştıklarını kaydetti.
Merkezin açılışı dolayısıyla 700 ihtiyaç sahibine gıda ve giysi yardımı yapıldı.
Fırat Kalkanı Harekatı''yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen, alt yapıdan sağlık ve eğitime kadar pek çok hizmetin Türkiye tarafından karşılandığı Cerablus'ta, "İyilik Merkezi" faaliyete başladı.
Wall Street Journal gazetesine konuşan Trump, kısmen Çin'in para birimi yuanı düşük tutması nedeniyle Amerikan dolarının "şimdiden çok güçlü" olduğunu belirtti.
Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Hıristiyan demokratların çatı yapılanması Avrupa Halk Partisi'nin adayı İtalyan Antonio Tajani oldu
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Astana görüşmelerini önemsediklerini, ateşkes ve kalıcı bir barışın sağlanması için görüşmelerin devam etmesi gerektiğini belirtti
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Trump'ın Latin Amerika'ya ne değişiklik getirirse getirsin Obama'dan daha kötü olamayacağını ileri sürdü
Eski Musul Valisi ve Ninova Muhafızları Komutanı Nuceyfi, güçlerini eğitmesi ve askeri kamplarını kurmasından dolayı Türk askerlerine teşekkür ederek, "Yüzlerce askerimize gerekli eğitimleri verip, kamplarımızı kurdular" diye konuştu.
Putin, ABD Başkanı Obama'yı 20 Ocak'ta görevi devralacak Trump'ın meşruiyetini zedelemekle suçladı
Kosova ile Sırbistan arasında gerginliğe yol açan Belgrad-Mitrovica seferini yapan trenin hareket noktasına geri gönderilmesinin yankıları sürüyor
Myanmar'ın Arakan Vatan Partisi Barış için yapılan görüşme taleplerini reddediyor.
Gazzeliler, İsrail tarafından alıkonulan Filistinliler için gösteri düzenledi
Lübnan-Filistin Diyalog Derneği Başkanı Mineymene, "Trump'ın yapacağı hamleyi tahmin etmek çok zor. Bu adımın atılması halinde bazı tehlikeli gelişmeler meydana gelecek. Çünkü bu Filistin davasını temelinden tehdit ediyor"
İsviçre'nin Cenevre kentinde 9-12 Ocak'ta yapılan Kıbrıs müzakereleri, garantör ülkelerin katılımıyla yarın Mont Pelerin'de devam edecek
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Riyad'la Tahran arasındaki krizin çözülmesi için en az 10 ülkenin arabuluculuk teklifi yaptığını açıkladı.
Filistin Fetih Hareketi Merkez Kurulu üyesi Azzam El-Ahmed, Fetih ve Hamas'ın Filistin ulusal birlik hükümetinde yer alacağını açıkladı.
Ekonomik krizle mücadele eden Venezuela'da yüksek değerli banknotlar tedavüle sunuldu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KKTC’ye Su Temini Projesi kapsamında çilek tarlaları da sular altında kalan köylülere yeni arazi tahsis etmek için harekete geçti.