Güncelleme: 05:00, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Cerablus'da 'iyilik merkezi' açıldı





Fırat Kalkanı Harekatı''yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen, alt yapıdan sağlık ve eğitime kadar pek çok hizmetin Türkiye tarafından karşılandığı Cerablus'ta, "İyilik Merkezi" faaliyete başladı.

Dünya Bülteni/Haber Merkezi Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen, pek çok alanda hizmetleri Türkiye tarafından karşılanan Halep'in Cerablus ilçesinde, İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (İYİLİKDER) kurulan "İyilik Merkezi" açıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı yürütülen harekat kapsamında, Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'a Türkiye'den giden yardımlar sürüyor. Bu kapsamda Anadolu Platformu bünyesinde açılışı gerçekleştirilen "İyilik Merkezi"nde Cerabluslular, gıda ve giysi ihtiyaçlarını mağaza konseptindeki merkezden seçerek alma imkanına kavuştu. Merkez, ayrıca Cerablus'a giden yardımların daha operasyonel ve koordineli yürütülmesine de aracılık edecek. Anadolu Platformu Başkanı Turgay Aldemir, merkezin açılışındaki konuşmasında, Suriye ve Türkiye'deki halkların geçmişten bu yana kardeşlik bağıyla birbirlerine bağlı olduğunu söyledi. İYİLİKDER Başkanı İbrahim Bahar da kardeşlik hukukunun gereği olarak Cerabluslulara imkanlar dahilinde yardımcı olmaya çalıştıklarını vurguladı. İYİLİKDER Suriye Yardım Koordinatörü Mahmut Kaçmazer ise Suriyelilerin yaşadığı acıları yüreklerinde hissederek, sıkıntılarını gidermeye çalıştıklarını kaydetti. Merkezin açılışı dolayısıyla 700 ihtiyaç sahibine gıda ve giysi yardımı yapıldı.

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