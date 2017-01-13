Akıncı, Rauf Denktaş'ın haritalarını sunmuş

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde Cenevre görüşmeleri sonrası basına sızdırılan haritaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bizim ortaya sunduğumuz harita Rahmetli Rauf Denktaş’ın imzaladığı 'yüzde 29 artı'dır. Bunu Meclisimizdeki tüm partiler de onayladılar. Biz, haritamızı bu çerçevede sunduk. Rumların önerdiği harita kabul edilebilir bir harita değil. O haritayı kabul edecek olan bir tek Kıbrıslı Türk yoktur." dedi.
TRT Haber’de “Anadolu Soruyor” programına konuk olan Akıncı, Cenevre zirvesi ve Kıbrıs müzakerelerindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kıbrıs müzakerelerinin gelinen aşamada cumhurbaşkanlığı muavinliğinden dönüşümlü cumhurbaşkanlığı aşamasına gelindiğine işaret eden Akıncı, “Bu aşama olası bir çözümde bir Kıbrıslı Türk'ün de cumhurbaşkanı olabilmesine imkan tanıyacak.” diye konuştu.
Dönüşümlü başkanlık sisteminde bir dönem Kıbrıs Türk tarafının, iki dönem de Kıbrıs Rum tarafının rol üstleneceğini belirten Akıncı, dönüşümlü başkanlık konusundaki anlaşmanın ancak 2 döneme bir dönem olarak kabul edilebileceğini söyledi.
Kıbrıs’ta 1960 yılında Bakanlar Kurulunun 7’ye 3, 2004 yılındaki Annan Planı’nda 4’e 2 olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, şu an ise o planlardan daha ileri noktalara gidilerek olası bir çözümde 7’ye 4 olacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakerelerini Türkiye ile en başından beri yakın diyalog ve istişare içerisinde yürüttüklerini belirterek, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da ifade ettiği gibi ‘Cenevre’deki çalışmalarda Türkiye ile KKTC bire bir örtüştü’. Dolayısıyla Türkiye ile işbirliği içerisinde olduğumuzu ben de her fırsatta dile getiriyorum. İşin gerçeği de budur. Türkiye tarihsel ve kültürel bağlarımız olan bir ülke.” ifadelerini kullandı.
İsviçre'nin Cenevre kentindeki Kıbrıs müzakereleri sonrası basına sızdırılan haritaların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Akıncı, “Bizim ortaya sunduğumuz harita Rahmetli Rauf Denktaş’ın imzaladığı 'yüzde 29 artı'dır. Bunu Meclisimizdeki tüm partiler de onayladılar. Biz haritamızı bu çerçevede sunduk. Rumların önerdiği harita kabul edilebilir bir harita değil. O haritayı kabul edecek olan bir tek Kıbrıslı Türk yoktur." dedi.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta varılacak bir anlaşmanın aslında Kıbrıs Türk halkının yıllardır gasbedilmiş olan haklarının geri alınması anlamına geleceğini belirterek, Cenevre konferansında, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan, “0 asker, 0 garanti” mantığından çıkarsa bir çözüm yolu bulunabileceğini söyledi.
Mustafa Akıncı, muhtemel bir çözümde Kıbrıs’ta üzerinde uzlaşılacak bir sayıda asker olmasının ve Türkiye’nin garantörlüğünün de şart olduğuna işaret ederek, artık bunun 2017’ye nasıl adapte edilebileceği konuşulması gerektiğini vurguladı.
Akdeniz'de çıkarılacak doğalgaz konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bir çözümle birlikte herkes için ama özellikle de Türkiye için çok avantajlı bir durum olacak. Eğer bir çözüme varabilirsek bölgede gerginlikler yerine işbirliği alanları kurulacak. Rum tarafı 'Bölge bana aittir, ben kazarım' diye diretirse gerginlikler olacaktır." şeklinde konuştu.
Akıncı, Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi'nin Türkiye’nin KKTC halkına verdiği çok önemli bir hizmet olduğunu belirterek, “Bu hizmetten bütün ada niye yaralanmasın? Niye paylaşmayalım? Rum iş insanları Türkiye ile işbirliği yapmanın öneminin farkına varmaya başladılar. Bunlar güzel gelişmeler. Bir çözüm sonrasında Türkiye’nin limanlarını ve hava sahasını kullanmaya başlayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.
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Akıncı, "Cenevre görüşmeleri sonrası basına sızdırılan haritalar gerçeği yansıtmıyor. Bizim ortaya sunduğumuz Rahmetli Rauf Denktaş’ın imzaladığı 'yüzde 29 artı'dır." dedi
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