Güncelleme: 08:32, 18 Ocak 2017 Çarşamba

İran, ABD'yi Astana'da istemiyor





İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'yi Astana'ya davet etmediklerini ve katılmasını istemediklerini söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Suriye sorunun çözümüne yönelik Astana’da düzenlenecek müzakerelere ABD’nin katılmasına karşı olduklarını ifade etti. İran’ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’na konuşan Zarif, “ABD’yi müzakerelere davet etmedik ve katılmalarına da karşıyız” diye konuştu.

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