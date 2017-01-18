08:38, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Batman merkezli operasyonda 11 gözaltı





"ByLock" uygulamasını kullandığı belirlenen ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Batman merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ya da görevden uzaklaştırılan personel hakkında açtığı soruşturmayı yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'nin kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı çıkartılan 14 şüpheli için Batman, Ankara, Afyonkarahisar, Çorum, Denizli, Erzurum, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Malatya ve Manisa illerinde 24 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda bu kişilerden 11'ini gözaltına alan ekipler, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.