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Batman merkezli operasyonda 11 gözaltı
Batman merkezli operasyonda 11 gözaltı

"ByLock" uygulamasını kullandığı belirlenen ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Batman merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen ya da görevden uzaklaştırılan personel hakkında açtığı soruşturmayı yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'nin kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock"u kullanan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı çıkartılan 14 şüpheli için Batman, Ankara, Afyonkarahisar, Çorum, Denizli, Erzurum, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Malatya ve Manisa illerinde 24 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bu kişilerden 11'ini gözaltına alan ekipler, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.



İlgili Konular FETÖ operasyonları FETÖ soruşturması
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