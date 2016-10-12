08:54, 18 Ocak 2017 Çarşamba

243 asker hakkında gözaltı kararı





54 ilde 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock kullandıkları gerekçesiyle 54 ilde 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

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