243 asker hakkında gözaltı kararı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock kullandıkları gerekçesiyle 54 ilde 243 TSK personeli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Türkiye'ye destek için El Bab'da keşif uçuşları yaptıklarını söyledi
Obama, ülkenin gizli belgelerini Wikileaks'e sızdırdığı için 35 yıl hapis cezası alan bir kişiyi affetti
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'yi Astana'ya davet etmediklerini ve katılmasını istemediklerini söyledi
Akıncı, "Cenevre görüşmeleri sonrası basına sızdırılan haritalar gerçeği yansıtmıyor. Bizim ortaya sunduğumuz Rahmetli Rauf Denktaş’ın imzaladığı 'yüzde 29 artı'dır." dedi
CIA gizlilik kararı kaldırılan 11 milyonun üstündeki belgeyi internette yayınladı
Fırat Kalkanı Harekatı''yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen, alt yapıdan sağlık ve eğitime kadar pek çok hizmetin Türkiye tarafından karşılandığı Cerablus'ta, "İyilik Merkezi" faaliyete başladı.
Wall Street Journal gazetesine konuşan Trump, kısmen Çin'in para birimi yuanı düşük tutması nedeniyle Amerikan dolarının "şimdiden çok güçlü" olduğunu belirtti.
Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Hıristiyan demokratların çatı yapılanması Avrupa Halk Partisi'nin adayı İtalyan Antonio Tajani oldu
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Astana görüşmelerini önemsediklerini, ateşkes ve kalıcı bir barışın sağlanması için görüşmelerin devam etmesi gerektiğini belirtti
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Trump'ın Latin Amerika'ya ne değişiklik getirirse getirsin Obama'dan daha kötü olamayacağını ileri sürdü
Eski Musul Valisi ve Ninova Muhafızları Komutanı Nuceyfi, güçlerini eğitmesi ve askeri kamplarını kurmasından dolayı Türk askerlerine teşekkür ederek, "Yüzlerce askerimize gerekli eğitimleri verip, kamplarımızı kurdular" diye konuştu.
Putin, ABD Başkanı Obama'yı 20 Ocak'ta görevi devralacak Trump'ın meşruiyetini zedelemekle suçladı
Kosova ile Sırbistan arasında gerginliğe yol açan Belgrad-Mitrovica seferini yapan trenin hareket noktasına geri gönderilmesinin yankıları sürüyor
Myanmar'ın Arakan Vatan Partisi Barış için yapılan görüşme taleplerini reddediyor.
Gazzeliler, İsrail tarafından alıkonulan Filistinliler için gösteri düzenledi