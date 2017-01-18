Polisle çatışan iki PKK'lı öldürüldü

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Van'ın Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda iki PKK’lı etkisiz hale getirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat şubeleri ekiplerince Emin Alipaşa Mahallesi'ndeki bir evde saldırı hazırlığında olan PKK'lılara yönelik hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Güvenlik güçlerinin "Teslim olun." çağrısına PKK’lıların ateşle karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.
Çatışmada iki PKK mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Van'daki operasyonda teslim ol çağrısına el bombasıyla karşılık veren iki PKK'lı öldürüldü
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