09:06, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Anayasa görüşmelerinde ikinci tur başlıyor





Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ikinci turu bugün başlayacak...

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Partili cumhurbaşkanlığını ve cumhurbaşkanı ile TBMM'nin yetkilerini düzenleyen anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin ikinci turu bugün başlıyor. Görüşmelerin ikinci turunda, 18 maddelik paket üzerinde görüşme yapılmayacak. Sadece önerge verilirse, bunun üzerinde görüşme yapılacak. Maddelerin oylaması, gizli gerçekleştirilecek. 330 oyun altında kalan teklif maddesi düşecek. 330'un üzerinde, 367'ye kadar olacak kabul oyu, paketin referanduma gitmesi anlamına gelecek. Paketin cuma gününe kadar Meclis'ten geçmesi halinde en geç hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı 1-2 gün içinde onaylarsa paket 26 Mart'ta halkoyuna sunulabilecek. Süreçte sarkma olursa referandum tarihi ertelenecek.

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