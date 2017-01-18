İspanya'da polisler sokağa indi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İspanyol polisi, işlerine saygı duyulması ve siyasi çekişmelere alet edilmemeleri talepleriyle sokağa çıktı.
Katalonya yerel polisi başta olmak üzere İspanya ulusal polisi ile Bask yerel polisinin bağlı olduğu sendikaların çağrısıyla Barcelona kentinde organize edilen gösteriye binin üzerinde polisin katıldığı bildirildi.
"Onur, saygı ve güvenlik için hepimiz birlik içindeyiz. Vatandaşları koruyoruz ve onlara hizmet ediyoruz. Artık yeter" yazılı pankartın arkasında yürüyen polisler, "siyasi tartışmaların dışında tutulmak, profesyonel işleriyle ilgili konularda hukukun bağımsızlığının garantisini hissetmek ve emniyet kurumuna saygı" taleplerinde bulundu.
Gösteriye geldikleri sivil siyah kıyafetlerinin üzerine "polis" yazılı kolluklar takan güvenlik memurları, sessiz yaptıkları yürüyüşle eylemlerini tamamladı.
Gösteride cenaze marşı çalınması ve birkaç polisin onurlarını kaybettiklerini sembolize etmek için siyah bir tabutu omuzlarında taşımaları dikkati çekti.
Polis sendikalarının sözcüleri tarafından basına yapılan açıklamada, kapitalizm karşıtı bazı kesimlerin polisi suçladığı, kullandığı ve manipülasyon yaptığı iddia edilerek, emniyet kurumunun siyasi çekişmelerin dışında tutulmasını istedikleri vurgulandı.
İspanyol basını, gösterinin resmi gerekçesi olarak gösterilmemesine karşın Katalonya özerk yönetim hükümetine dışarıdan destek veren radikal sol görüşlü ve ayrılıkçı Halk Birliği Adaylığı (CUP) partisinin son yıllarda polislere yönelik söylemlerinin güvenlik mensuplarını rahatsız ettiği ve gösterinin arkasındaki temel nedenin bu olduğunu yazdı.
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Seleka silahlı grubu üyeleri arasında çıkan çatışmada 40'a yakın kişi öldü
ABD’nin eski başkanlarından George H.W. Bush, geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı
Nijerya ordusu Boko Haram örgütüne karşı düzenlenen hava operasyonunda "yanlışlıkla" mülteci kampı ve görevlilerin bulunduğu bölgenin bombalandı.
Ekonomik istikrarsızlığın beraberinde getirdiği işsizlik nedeniyle Avrupa'nın değişik ülkelerine sığınan Kosovalılar, kendi ülkelerinin vatandaşlığından çıkmak için yaşadıkları belediyelere başvuruda bulunuyorlar
Letonya'nın ardından Estonya ve Litvanya, ABD kuvvetlerinin ülkelere yayılmasını kolaylaştıracak ve ortak tatbikatlara ve eğitime izin verecek yeni askeri anlaşmalar imzaladı
Çin'in kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 9 kişi hayatını kaybetti
İspanya ulusal polisi ile Bask yerel polisinin bağlı olduğu sendikaların çağrısıyla işlerine saygı duyulması ve siyasi çekişmelere alet edilmemeleri talepleriyle sokağa çıktı.
ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Türkiye'ye destek için El Bab'da keşif uçuşları yaptıklarını söyledi
Obama, ülkenin gizli belgelerini Wikileaks'e sızdırdığı için 35 yıl hapis cezası alan bir kişiyi affetti
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'yi Astana'ya davet etmediklerini ve katılmasını istemediklerini söyledi
Akıncı, "Cenevre görüşmeleri sonrası basına sızdırılan haritalar gerçeği yansıtmıyor. Bizim ortaya sunduğumuz Rahmetli Rauf Denktaş’ın imzaladığı 'yüzde 29 artı'dır." dedi
CIA gizlilik kararı kaldırılan 11 milyonun üstündeki belgeyi internette yayınladı
Fırat Kalkanı Harekatı''yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen, alt yapıdan sağlık ve eğitime kadar pek çok hizmetin Türkiye tarafından karşılandığı Cerablus'ta, "İyilik Merkezi" faaliyete başladı.
Wall Street Journal gazetesine konuşan Trump, kısmen Çin'in para birimi yuanı düşük tutması nedeniyle Amerikan dolarının "şimdiden çok güçlü" olduğunu belirtti.
Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı Hıristiyan demokratların çatı yapılanması Avrupa Halk Partisi'nin adayı İtalyan Antonio Tajani oldu