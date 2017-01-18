09:22, 18 Ocak 2017 Çarşamba

AK Parti'li vekil 'ısırıldığına dair' rapor aldı





AK Parti'li Balta Adli Tıp'tan bacağındaki yaranın ısırılma yolu ile oluştuğuna dair rapor aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Meclis'ta başkanlık görüşmeleri sırasında çıkan kavgada bir CHP'li vekil tarafından bacağından ısırıldığını ileri süren AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Adli Tıp'tan rapor aldı. Balta, ısırıldığına dair Adli Tıp Kurumu'ndan aldığı raporu Twitter'daki hesabından paylaştı. "Basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte" ifadesinin yer aldığı raporda, "Tespit edilen lezyolun ısırma ile husülü mümkün olduğu kanaatine varılmakla..." denildi. Balta'nın yayınladığı raporda, ısırılma sonucu oluşan yaranın 'diş iziyle uyumlu olduğu' belirtildi.

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