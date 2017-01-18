09:30, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Çin'de kömür madeninde göçük : 9 ölü





Çin'in kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 9 kişi hayatını kaybetti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çin'in kuzeyindeki Şanşi eyaletinin Şuocou kentinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 9 kişi hayatını kaybetti. Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyinde Şanşi eyaletinin Şuocou kentinde meydana gelen göçükte 10 işçi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmalarında bir kişi göçükten sağ çıkarılırken, 9 işçi hayatını kaybetti. Kurtarılan işçinin tedavi altına alındığı bildirildi. Çin'de ocak ayında Heylongciang, Hınan ve Hubey eyaletlerindeki kömür madenlerinde meydana gelen kazalarda en az 40 kişi hayatını kaybetti.

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