09:41, 18 Ocak 2017 Çarşamba

DEAŞ'ın 145 hedefi vuruldu





Fırat Kalkanı kapsamında 145 DEAŞ hedefi vurulurken 17 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 148'inci gününde, DEAŞ'a ait 145 hedef vuruldu, 17 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

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