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11:28, 18 Ocak 2017 Çarşamba
Avrupa
09:49, 18 Ocak 2017 Çarşamba

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ABD askeri Baltık ülkelerine yerleşiyor
ABD askeri Baltık ülkelerine yerleşiyor

Letonya'nın ardından Estonya ve Litvanya, ABD kuvvetlerinin ülkelere yayılmasını kolaylaştıracak ve ortak tatbikatlara ve eğitime izin verecek yeni askeri anlaşmalar imzaladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İki Baltık ülkesi Estonya ve Litvanya, yeni ABD Başkanı Donald Trump'in görevi devralmasına birkaç gün kala ABD ile askeri ilişkileri geliştirmek için anlaşma imzaladı.

Her iki ülkenin savunma bakanlıkları, ABD'li birliklerin ülkelerinde bulunmasını resmileştirmek için ABD ile ikili savunma anlaşmaları imzaladığını açıkladı.

Üçüncü Baltık devleti olan Letonya, geçtiğimiz hafta ABD ile benzer bir anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma, ABD kuvvetlerinin ve destek personeli birimi kurulmasını ve ortak tatbikatların ve eğitimlerin uygulanmasını kolaylaştıracak. Litvanya ordusundan alınan bilgiye göre, halihazırda 140 Amerikan askeri şu anda Litvanya'da kalıcı olarak bulunuyor ve askeri tatbikatlar için de sıklıkla başka birlikler bölgeyi ziyaret ediyor.

Rusya'nın Gürcistan, Ukrayna ve şimdi de Suriye'deki askeri gücünü gördükten sonra Baltık ülkelerinde aynı manzaraların yaşanacağı endişesi artıyor.

Litvanya Savunma Bakanı Raimundas Karoblis, imzalanan törende yaptığı konuşmada, "Litvanya'da Amerikan birliklerinin varlığı bizi ilgilendiriyor" dedi.

ABD Büyükelçisi Anne Hall, "Bu anlaşma, uluslarımızın NATO'yu güçlendirmek, Avrupa'daki istikrarı arttırmak ve küresel güvenlik tehditleri ile mücadele etme taahhüdünü ifade ediyor" dedi.

Anlaşma henüz parlamento tarafından onaylanmadı, ancak önemli bir muhalefetle karşılanması beklenmiyor.

 



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