10:09, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Bozdağ: DEAŞ ile bağlantısı güneş gibi ortada

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

İstanbul'da yılbaşı gecesi Ortaköy'deki Reina gece kulübüne silahlı saldırı düzenleyerek 39 kişiyi öldüren, 65 kişiyi de yaralayan terörist, 17 gün sonra Esenyurt'ta sağ olarak yakalandı. Adalet Bakanı, bu konudaki soruyu da yanıtladı.

"DEAŞ İLE BAĞLANTISI GÜNEŞ GİBİ ORTADA"

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Bütün imkanları seferber ederek, kameralardan tutun dijital verilere kadar en ince detayına kadar değerlendirmek suretiyle teröristi adeta izlerine baka baka takip ettiler ve neticede yakaladılar. Bu, polis teşkilatımızın büyük başarısıdır.

DEAŞ terör örgütü ile bu eylemin bağlantısı güneş gibi ortada. Zaten ortaya çıkan şu ana kadar bütün veriler de DEAŞ terör örgütünü işaret ediyor.