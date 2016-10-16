10:17, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Bozdağ: Adil Öksüz'ün Türkiye'de olduğunu düşünüyorum

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimi ile ilgili olarak aranan Adil Öksüz ile ilgili, "Öksüz'ün sınırdışına çıktığını düşünmüyorum Türkiye'de olduğunu düşünüyorum" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olan Adil Öksüz ile ilgili de konuştu.

Bakan Bozdağ, "Ortaya çıkan deliller gösteriyor ki Adil Öksüz, darbe teşebbüsünde kilit rol oynayan isimlerden birisi. Elde edilen veriler önemli bir aktör olduğunu gösteriyor. Adil Öksüz bu kadar saklanma becerisine sahip birisi değil. Onun birileri tarafından saklandığını düşünüyorum. Öksüz'ün sınırdışına çıktığını düşünmüyorum Türkiye'de olduğunu düşünüyorum. Adil Öksüz'ün kafasını bulunduğu yerden dışarı çıkarabilme şansının olduğuna pek ihtimal vermiyorum. Ama eninde sonunda Türk polisi veya jandarması, güvenlik güçlerimiz, halkımızın da desteğiyle Adil Öksüz'ü saklandığı inde bulacak, onu da yargıya teslim edecektir." ifadelerini kullandı.