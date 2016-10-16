Bozdağ: Adil Öksüz'ün Türkiye'de olduğunu düşünüyorum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz'daki FETÖ'nün darbe girişimi ile ilgili olarak aranan Adil Öksüz ile ilgili, "Öksüz'ün sınırdışına çıktığını düşünmüyorum Türkiye'de olduğunu düşünüyorum" dedi.
Adalet Bakanı Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Bakan Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden biri olan Adil Öksüz ile ilgili de konuştu.
Bakan Bozdağ, "Ortaya çıkan deliller gösteriyor ki Adil Öksüz, darbe teşebbüsünde kilit rol oynayan isimlerden birisi. Elde edilen veriler önemli bir aktör olduğunu gösteriyor. Adil Öksüz bu kadar saklanma becerisine sahip birisi değil. Onun birileri tarafından saklandığını düşünüyorum. Öksüz'ün sınırdışına çıktığını düşünmüyorum Türkiye'de olduğunu düşünüyorum. Adil Öksüz'ün kafasını bulunduğu yerden dışarı çıkarabilme şansının olduğuna pek ihtimal vermiyorum. Ama eninde sonunda Türk polisi veya jandarması, güvenlik güçlerimiz, halkımızın da desteğiyle Adil Öksüz'ü saklandığı inde bulacak, onu da yargıya teslim edecektir." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı sivil personel alımı sürecinde yapılan sınavlardan olan MSB sözleşmeli personel alımı yazılı sınavı sonuçları açıklandı.
Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında Bursa'da düzenlenen operasyonda 15'i kadın 27 şüpheli yakalandı
Altının ons fiyatı, küresel piyasalarda artan belirsizliklerden bulduğu destekle yaklaşık 2 ayın en yüksek seviyesi olan 1.218 doları gördü
Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl'de buzlanma ve don bekleniyor
Adalet Bakanı Bozdağ, "Ortaya çıkan deliller gösteriyor ki Adil Öksüz, darbe teşebbüsünde kilit rol oynayan isimlerden birisi. Öksüz'ün sınırdışına çıktığını düşünmüyorum Türkiye'de olduğunu düşünüyorum" dedi
Bursa'da, sosyal medyadan PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Bozdağ, Reina saldırganının yakalanmasına ilişkin, "Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Reina saldırganının yakalanmasıyla ilgili ''Bu, polis teşkilatımızın büyük başarısıdır. DEAŞ terör örgütü ile bu eylemin bağlantısı güneş gibi ortada'' dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu Ailelerin yaşam biçimi ve değer yargılarına ilişkin yaptığı araştırma sonuçlarına göre ailelerin yüzde 86'sında anneler çocuklarının bakımını kendi üstlendi
Adliyenin personel girişi kapısında şüpheli bulgu nedeniyle polisler inceleme yapıyor
Fırat Kalkanı kapsamında 145 DEAŞ hedefi vurulurken 17 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi
AK Parti'li Balta Adli Tıp'tan bacağındaki yaranın ısırılma yolu ile oluştuğuna dair rapor aldı
Anayasa değişiklik teklifi görüşmelerinin ikinci turu bugün başlayacak...
Van'daki operasyonda teslim ol çağrısına el bombasıyla karşılık veren iki PKK'lı öldürüldü
Vergisel teşvikler getiren ve borç yapılandırmasında süreyi kaçıranlara yeni imkanlar getiren "torba tasarı", TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
"ByLock" uygulamasını kullandığı belirlenen ve haklarında yakalama kararı çıkartılan 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı