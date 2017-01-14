Güncelleme: 10:16, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Sosyal medyada PKK propagandasına 14 gözaltı





Bursa'da, sosyal medyadan PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bursa'da, sosyal medya hesaplarından PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 14 kişinin sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığını belirledi. Adreslerinde arama yapılan şüpheliler, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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