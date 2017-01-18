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Selam Tevhid sanığına tahliye
Selam Tevhid sanığına tahliye

Selam Gazetesi yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Tekin tahliye edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Umut davasında yeniden yargılanmaların yolu açılması ile davanın mağdurlarından biri olan Selam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Tekin tahliye edildi.

Anayasa Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde "silahlı terör örgütü kurucusu ve üyesi olmak" suçlarından mahkum edilen Hasan Kılıç, Mehmet Şahin ve Yusuf Karakuş ile Mehmet Ali Tekin'in yargılandığı Selam Davası'nda yeniden yargılama kararı vermişti.

Kararda Karakuş, Kılıç ve Şahin'in adil yargılanma ve makul sürede yargılanma haklarının ihlal edildiği tespitine yer verilmişti.

Bu karar üzerine o dönem Selam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü olan Mehmet Ali Tekin Kandıra cezaevinden tahliye edildi.



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