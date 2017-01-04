10:39, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Altının ons fiyatı iki ayın en yükseğini gördü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Altının ons fiyatı, küresel piyasalarda artan belirsizliklerden bulduğu destekle yaklaşık 2 ayın en yüksek seviyesi olan 1.218 doları gördü.

ABD'de cuma günü başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'ın dün "doların olması gerekenden değerli" olduğunu söylemesi, doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında düşüş kaydetmesine neden oldu.

Bu gelişme ile altının ons fiyatı 22 Kasım 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 1.219 dolar sınırına kadar çıkmasının ardından 1.216 dolar seviyesinde dengelendi.

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