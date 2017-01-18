11:10, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Milli Savunma Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı





Milli Savunma Bakanlığı sivil personel alımı sürecinde yapılan sınavlardan olan MSB sözleşmeli personel alımı yazılı sınavı sonuçları açıklandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Milli Savunma Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği sözleşmeli personel alım sınavı bugün itibariyle bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. Adaylar T.C Kimlik No girerek sınav sonuçlarını öğrenebiliyor. 10 Ocak tarihinde yapılan sınava binlerce aday katılmış ve Milli Savunma Bakanlığı personeli olmak için ter dökmüştü. 2017 MSB SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN? Milli Savunma Bakanlığı tarafından erişimi açılan yazılı sınav sonuçlarının ardından adaylar şimdi de sözlü sınav tarihini bekliyor. Sınavı geçen ve sözlüye girmeye hak kazanan adaylar 1-3 Şubat ile 6-10 Şubat 2017 tarihleri arasında sözlü sınavlara katılabilecek. Sözlü sınavlar Ankara'da bulunan Milli Savunma Bakanlığı Devlet Memurları Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek. Sözlü sınavın sonuçları da yine Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinden duyurulacak.

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