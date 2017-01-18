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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışma: 40 öü
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde çatışma: 40 öü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Seleka silahlı grubu üyeleri arasında çıkan çatışmada 40'a yakın kişi öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) silahlı Seleka örgütüne bağlı iki grup arasındaki çatışmalarda yaklaşık 40 kişinin öldüğü belirtildi.

Ülkedeki grupların Silahsızlanması, Dağılması ve Reentegrasyonu programından sorumlu Jean Wilibiro Sacko, AA muhabirine açıklamasında, Müslüman Seleka grubuna bağlı Orta Afrika'nın Dirilişi (FPRC), OAC Yurtsever Hareketi (MPC) ve OAC'nin Yenilenmesi İçin Yurtsever Birleşmesinden (RPRC) oluşan koalisyon ile OAC'de Barış İçin Birlik Grubunun (UPC) ülkenin orta kesimindeki Mbroutchou kasabasında çatıştığını söyledi.

UPC Sözcüsü Dauda Selemane de RPRC'nin Sudan'dan getirdikleri militanların desteğini aldığını ileri sürerek, çatışmada yaklaşık 40 kişinin öldüğünü belirtti.

MPC yetkililerinden Muhammed Ali ise hafta sonu başlayan çatışmada 35 UPC üyesinin öldürüldüğünü, 9'unun yaralandığını, 7'sinin de sağ ele geçirildiğini iddia etti.

Yetkililerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

FPRC ile UPC üyeleri arasında Bria bölgesinde iki ay önce de çatışma çıkmıştı. BM verilerine göre, çatışmada 20 kişi ölmüştü.

Müslüman Seleka grubunun, Aralık 2012'de yönetime karşı ayaklanmasıyla ülkede siyasi kriz baş göstermiş, Hristiyan anti-Balaka ile Seleka üyeleri arasında çıkan çatışmalarda binlerce kişi ölmüş



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