İsrail askerleri ve Filistinliler arasında yıkım gerginliği

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İsrail askerlerinin, Necef çölünde Filistinlilerin yaşadığı Ummu'l Huran köyüne yaptığı baskın sırasında çıkan olaylarda iki Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.
Devlet radyosunda yayımlanan habere göre, Necef çölüne yıkım ekipleriyle giden İsrail askerleri, "arabayla saldırı girişiminde" bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak öldürdü. Yıkım esnasında çıkan arbedede de başka bir Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.
İsrail polisinden yapılan açıklamada ise, "1948 İslami Hareketi Mensubu bir aktivist, askerlere doğru eylem niyetiyle arabasını hızla sürdüğünü anlayan askerler tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.
Açıklamada, olayda bir İsrail askerinin öldüğü, birinin yaralandığı kaydedildi.
MİLLETVEKİLİ YARALANDI
Öte yandan İsrail meclisi (Knesset) Ortak Arap Listesi'nden yapılan açıklamada, grup başkanı Eymen Adil Avde'nin de İsrail askerleriyle köy sakinleri arasında çıkan arbedede yaralandığı ifade edildi.
Hastaneye kaldırılan Avde'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
İsrail askerleri, sabah saatlerinde yıkım ekipleriyle Ummu'l Huran köyüne baskın düzenlemiş, burada yaşayanlar ve İsrail askerleri arasında arbede çıkmıştı.
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