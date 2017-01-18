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Filistin
11:35, 18 Ocak 2017 Çarşamba

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Serbest kalan Raid Salah'tan ilk açıklama
Serbest kalan Raid Salah'tan ilk açıklama

İsrail’de hapishanede geçirdiği 9 aylık cezasından sonra dün tahliye edilen 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah, "Hapis hür yaşadığımızın, hür yaşayacağımızın ve hür öleceğimizin sembolüdür." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail’in güneyindeki Ramon hapishanesinde geçirdiği 9 aylık cezasından sonra dün tahliye edilen 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah, Memleketi Ummu’l Fahm kentinde kendisi için düzenlenen karşılama töreninin ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda "Hapishane bizim için bir güç kaynağıdır, moralimizi, ilkelerimize bağlılığımızı ve davamızdaki ısrarımızı arttırır. Hapis hür yaşadığımızın, hür yaşayacağımızın ve hür öleceğimizin sembolüdür." dedi.



İlgili Konular İsrail Raid Salah
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