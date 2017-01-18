Hindistan'da Boğa güreşi yasağı protesto edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hindistan'da binlerce kişi, geleneksel boğa güreşi Jallikattu'nun yasaklanmasını protesto ediyor.
Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin güney eyaleti Tamil Nadu'da en az 4 bin kişi, yüzyıllardır sürdürülen bir gelenek olan boğa güreşi Jallikattu'nun yasaklanmasını protesto etmek için eyaletin başkenti Chennai'deki Marina sahilinde kamp kurdu.
Eyaletin diğer kesimlerinde de benzer gösterilerin düzenlendiği, sosyal medya üzerinden de halka protestolara katılma çağrıları yapıldığı kaydedildi.
Protestocuların, Jallikattu'nun eyaletin kültürünü, kimliğini yansıttığına inandığı ve yasağın, eyaletin geleneklerine doğrudan saldırı olarak görüldüğü belirtildi.
Protestocuları destekleyen ünlü simalar arasında yer alan sinema oyuncusu Suriya, yasağın getirilmesinde rol oynayan hayvan hakları örgütü Peta'nın mahkeme önünde zafer kazandığını, öte yandan vatandaşların büyük hayal kırıklığına uğramasına neden olduğunu söyledi.
Suriya, hayvan hakları savunucularının, boğalara karşı yapılan zalimlikten bahsederken, yasağın besiciliğe verdiği zararı göz ardı ettiklerini ileri sürdü.
Eyalet yönetimi, protestolara son verilmesi çağrısında bulunuyor.
Hindistan'da kökeni 2 bin yıldan daha öncesine dayanan boğa güreşi, modern çağda hala yapılan en eski sporlardan birisi olarak kabul ediliyor.
Hindistan Yüksek Mahkemesi, hayvan hakları savunucularından gelen şikayetler üzerine 2014 yılında Jallikattu'yu yasaklamıştı.
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Hindistan'da Tamil Nadulular, geleneksel boğa güreşlerine koyulan yasağı protesto ediyor
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