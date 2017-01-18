Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:32, 18 Ocak 2017 Çarşamba
Politika
Güncelleme: 12:45, 18 Ocak 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi sona erdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu'nda bugün başlayacak anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri öncesi kritik bir görüşme yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Meclis'teki makamında ziyaret etti.

Randevu talebi CHP Lideri Kılıçdaroğlu'dan gelirken saat 12.00'de başlayan görüşme baş başa gerçekleşti.

45 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu ''MHP, Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisidir. Bugünlerde benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Sayın başkanı ziyaret ettim lütfedip kabul ettiler anayasa değişikliği ile ilgili kaygılarımı kendisiyle paylaştım ve kendisine çok teşekkür ederim'' dedi.

Bahçeli ise, ''Genel başkanım gereğini söylediler'' demekle yetindi.



İlgili Konular MHP chp bahçeli Kılıçdaroğlu
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Politika Haberleri
Bursa-İstanbul yolunu kapatan kaza
Bursa-İstanbul yolunu kapatan kaza

Bursa - İstanbul karayolunda sürücünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Yol, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.
TÜİK'te 141 personel meslekten ihraç edildi
TÜİK'te 141 personel meslekten ihraç edildi

Kalkınma Bakanı Elvan, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında 141 personelin, 672 ve 675 sayılı KHK'lar ile meslekten ihraç edildiğini bildirdi
1915 Çanakkale Köprüsü için 24 firma şartname aldı
1915 Çanakkale Köprüsü için 24 firma şartname aldı

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "1915 Çanakkale Köprüsü için 4'ü Japon, 3'ü Çinli, 2'si Koreli, 1'i İtalyan olmak üzere 24 firma ihale dosyası satın aldı" dedi
Hırsızlık için çocukları kullanan çeteye operasyon
Hırsızlık için çocukları kullanan çeteye operasyon

Kahramanmaraş'ta çocuklara çaldıkları motosikletleri kırsal mahalledekilere satan şebeke, polis ekiplerince çökertildi
Kapıkule ve Hamzabeyli'de TIR kuyruğu
Kapıkule ve Hamzabeyli'de TIR kuyruğu

Yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar Kapıkule'de 4, Hamzabeyli'de 9 kilometre kuyruk oluşturdu
Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi sona erdi
Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi sona erdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi
Emniyet mensuplarına FETÖ operasyonu 27 gözaltı
Emniyet mensuplarına FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

FETÖ'ye yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında örgütün "Emniyet imamları" oldukları öne sürülen kişilerin de bulunduğu 32 kişiden 27'si gözaltına alındı
İstanbul Boğazı gemilere kapandı
İstanbul Boğazı gemilere kapandı

İstanbul Boğazı oluşan yoğun sis nedeniyle bu sabah transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Türkiye Azerbaycan'dan 43 8 milyar metreküp doğalgaz aldı
Türkiye Azerbaycan'dan 43,8 milyar metreküp doğalgaz aldı

SOCAR Başkan Yardımcısı Yusifzade, "1 Ocak 2017 tarihine kadar Gürcistan'a 5,9 milyar, Türkiye'ye ise 43,8 milyar metreküp doğalgaz verdik" açıklamasında bulundu
Milli Savunma Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı
Milli Savunma Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı sivil personel alımı sürecinde yapılan sınavlardan olan MSB sözleşmeli personel alımı yazılı sınavı sonuçları açıklandı.
Ortaköy saldırısıyla ilgili DEAŞ'a operasyon 27 gözaltı
Ortaköy saldırısıyla ilgili DEAŞ'a operasyon: 27 gözaltı

Ortaköy'deki terör saldırısına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında Bursa'da düzenlenen operasyonda 15'i kadın 27 şüpheli yakalandı
Altının ons fiyatı iki ayın en yükseğini gördü
Altının ons fiyatı iki ayın en yükseğini gördü

Altının ons fiyatı, küresel piyasalarda artan belirsizliklerden bulduğu destekle yaklaşık 2 ayın en yüksek seviyesi olan 1.218 doları gördü
Selam Tevhid sanığına tahliye
Selam Tevhid sanığına tahliye

Selam Gazetesi yazı İşleri Müdürü Mehmet Ali Tekin tahliye edildi
Meteoroloji'den 5 ilde buzlanma ve don uyarısı
Meteoroloji'den 5 ilde buzlanma ve don uyarısı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl'de buzlanma ve don bekleniyor
Bozdağ Adil Öksüz'ün Türkiye'de olduğunu düşünüyorum
Bozdağ: Adil Öksüz'ün Türkiye'de olduğunu düşünüyorum

Adalet Bakanı Bozdağ, "Ortaya çıkan deliller gösteriyor ki Adil Öksüz, darbe teşebbüsünde kilit rol oynayan isimlerden birisi. Öksüz'ün sınırdışına çıktığını düşünmüyorum Türkiye'de olduğunu düşünüyorum" dedi
Sosyal medyada PKK propagandasına 14 gözaltı
Sosyal medyada PKK propagandasına 14 gözaltı

Bursa'da, sosyal medyadan PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı

Haberler

MHP'li vekil Çetin: Tedbirlerin alınmasını gerekli görüyoruz
MHP'li vekil Çetin Tedbirlerin alınmasını gerekli görüyoruz

MHP Afyonkarahisar teşkilatı feshedildi
MHP Afyonkarahisar teşkilatı feshedildi

MHP yönetiminde istifa
MHP yönetiminde istifa

MHP'den CHP'ye 'kimlik bunalımı' eleştirisi
MHP'den CHP'ye 'kimlik bunalımı' eleştirisi

MHP'den hükümete terörle mücadele desteği
MHP'den hükümete terörle mücadele desteği

Bahçeli'den 'Rus Büyükelçi'ye suikast açıklaması
Bahçeli'den 'Rus Büyükelçi'ye suikast açıklaması

3 liderden terörle mücadele konusunda ortak mesaj
3 liderden terörle mücadele konusunda ortak mesaj

MHP ilçe kongresinin iptali başvurusuna ret
MHP ilçe kongresinin iptali başvurusuna ret






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 