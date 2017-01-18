Kılıçdaroğlu-Bahçeli görüşmesi sona erdi

TBMM Genel Kurulu'nda bugün başlayacak anayasa değişiklik teklifinin ikinci tur görüşmeleri öncesi kritik bir görüşme yapıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Meclis'teki makamında ziyaret etti.

Randevu talebi CHP Lideri Kılıçdaroğlu'dan gelirken saat 12.00'de başlayan görüşme baş başa gerçekleşti.

45 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu ''MHP, Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisidir. Bugünlerde benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Sayın başkanı ziyaret ettim lütfedip kabul ettiler anayasa değişikliği ile ilgili kaygılarımı kendisiyle paylaştım ve kendisine çok teşekkür ederim'' dedi.

Bahçeli ise, ''Genel başkanım gereğini söylediler'' demekle yetindi.