12:13, 18 Ocak 2017 Çarşamba

İstanbul Boğazı gemilere kapandı





İstanbul Boğazı oluşan yoğun sis nedeniyle bu sabah transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Boğazı oluşan yoğun sis nedeniyle saat 09.38 itibariyle transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis içinde kaldı.

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