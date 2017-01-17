12:16, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Emniyet mensuplarına FETÖ operasyonu: 27 gözaltı





FETÖ'ye yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan, aralarında örgütün "Emniyet imamları" oldukları öne sürülen kişilerin de bulunduğu 32 kişiden 27'si gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'ye yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan, aralarında örgütün "Emniyet sorumluları" (örgüt literatüründe İmam) olduğu iddia edilen kişilerin de bulunduğu 32 kişiden 27'sinin gözaltına alındığı bildirildi.

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