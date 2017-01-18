FETÖ'nün el konulan üniversitesi feshedildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Azerbaycan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) bağlıyken devlet kontrolüne alınan ve Devlet Petrol Şirketine (SOCAR) verilen Kafkas Üniversitesi feshedildi.
Kafkas Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin bağlı olduğu SOCAR Uluslararası Eğitim Merkezi kararıyla feshedildiği bildirildi.
Prosedürün gerçekleştirilmesi için komisyon kurulduğu, kararın resmi gazetede yayımlandığı belirtildi.
Azerbaycan Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada ise üniversite yönetiminin konuyla ilgili Bakanlığı bilgilendirdiği ve kış sınav döneminden sonra öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarına geçişinin sağlanması için yardım talebinde bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, Bakanlıkta öğrencilerinin diğer üniversitelere geçişini sağlamak için çalışma grubu oluşturulacağı, öğrencilerin mevcut haklarının geçiş yapacakları kurumlarda da temin edileceği kaydedildi.
1993'te kurulan Kafkas Üniversitesi, FETÖ'nün yurt dışındaki ilk üniversitesi olarak biliniyordu. Üniversite daha sonra SOCAR bünyesine alınmış, FETÖ'nün Azerbaycan'daki diğer eğitim kurumları ise kapatılmıştı.
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