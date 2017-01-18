13:04, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Kapıkule ve Hamzabeyli'de TIR kuyruğu





Yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar Kapıkule'de 4, Hamzabeyli'de 9 kilometre kuyruk oluşturdu

Yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar Kapıkule'de 4, Hamzabeyli'de 9 kilometre kuyruk oluşturdu. Avrupa ülkelerine götürecekleri ihracat yüklerini ulaştırmak isteyen tır sürücüleri nedeniyle Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında geçen haftadan bu yana süren tır kuyrukları devam ediyor. Sürücüler, yurt dışına çıkış yapmak için Kapıkule'de 4, Hamzabeyli'de 9 kilometrelik tır kuyruğunda sıralarının gelmesini bekliyor. Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacak tır sürücülerinin Bulgaristan'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan tercihen çıkış yapabileceği belirtildi. Bulgaristan'ın olumsuz hava koşullarını öne sürerek bir süredir alımları yavaş yaptığını belirten tır sürücüleri ise hem kuyrukla hem de soğuk havayla mücadele ettiklerini kaydetti.

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