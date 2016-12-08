13:22, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Roma'da ardarda deprem





İtalya'nın başkenti Roma'da yarım saat arayla iki şiddetli deprem oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da yarım saat arayla iki deprem oldu. Roma'nın 111 kilometre kuzeydoğusunda ve 10 kilometre derinlikte gerçekleşen ilk depremin 5.4 şiddetinde olduğu belirtildi. Bu depremden bir süre sonra Roma, ikinci ve daha büyük bir depremle sarsıldı. Depremde herhangi bir mal ve can kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmiyor. İkinci depremin ardından Roma metrosu boşaltıldı.

İlgili Konular İtalya deprem

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.