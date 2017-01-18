13:26, 18 Ocak 2017 Çarşamba

Bursa-İstanbul yolunu kapatan kaza





Bursa - İstanbul karayolunda sürücünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Yol, kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kaza, Bursa-İstanbul karayolu Süpürgelik mevkiinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Yalova istikametinden Orhangazi yönüne seyreden İbrahim Coşar yönetimindeki 16 ZJ 559 plakalı TIR, virajda sürücünün kontrolünden çıktı. Yan dönen TIR, bariyerlere çarparak durdu. Kazada TIR sürücüsü İbrahim Coşar hafif şekilde yaralanırken, polis ekipleri başka bir kaza yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgede daha önce de kazaların yaşandığı belirtilirken, yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Büyük hasar gören TIR, vinç yardımı ile kaldırılırken, yaklaşık bir saat sonra yol ulaşıma açıldı.

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